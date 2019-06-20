МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что банки, находящиеся в центре расследования США по делу Huawei, знали о деятельности компании, которая, по их утверждению, сделала их причастными к нарушению антииранских санкций.

Ранее в декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что банк HSBC был одним из по меньшей мере четырех международных банков, которые руководители Huawei предположительно вводили в заблуждение по поводу связи со Skycom Tech — гонконгской компанией, действующей в Иране.

Жэнь Чжэнфэй заявил, что банки "в полной мере знали обо всех бизнес-активностях" компании.

Он отметил, что его дочь Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде финдиректор Huawei, встречалась с представителями одного из банков. "Моя дочь была в кафе и сказала что-то банковским чиновникам. Нам нужно поговорить с человеком, который пил кофе с Мэн", — приводит телеканал слова основателя Huawei.

По его словам, если бы эти факты были обнародованы, "дело было бы предельно ясным".

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания в свою очередь отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.