МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс доллара сохраняет негативную динамику по отношению к основным мировым валютам в четверг, а золото существенно подорожало на фоне заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1269 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1224 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 107,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,22%, до 96,91 пункта.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,55 доллара, или на 2,64%, до 1384,15 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1395 долларов, что является максимумом с 11 апреля 2018 года. При этом спотовая цена на драгметалл достигала максимума с марта 2014 года в 1378,01 доллара за унцию. Цена июльского фьючерса на серебро повышалась на 2,17%, до 15,283 доллара за унцию.

Мировые инвесторы продолжают отыгрывать решения ФРС США по монетарной политике, озвученные днем ранее. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. При этом члены регулятора разошлись во мнении относительно дальнейшей политики в текущем году: восемь из 17 членов комитета по открытым рынкам прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на текущем уровне. При этом восемь выступают за снижение. В то же время девять человек считают уместным снижение ставки в 2020 году, семеро из которых полагают, что ставку надо будет понижать два раза.

Особенное внимание рынки уделили выступлению главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на следующем заседании совета управляющих регулятора в июле. После данных заявлений курс доллара стал резко снижаться, золото взлетело в цене, а доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) упала до минимума с ноября 2016 года в 1,983%.

"На фоне ожидания того, что ФРС может понизить ставку к 2020 году, золото оказалось очень привлекательным активом", — отмечает главный специалист по Азии банка ING Роб Карнелл (Rob Carnell), мнение которого приводит телеканал CNBC.