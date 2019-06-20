МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть уверенно растут в четверг на фоне данных минэнерго США о снижении запасов сырья в стране втрое сильнее прогноза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,81% — до 62,95 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,69%, до 54,9 доллара за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным американского минэнерго, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 3,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 1 миллион баррелей.

Инвесторы также ждут заседаний ОПЕК и ОПЕК+ в начале июля. В среду было принято окончательное решение о переносе встреч с конца июня на 1 и 2 июля соответственно. Во встречах согласился участвовать министр нефти Ирана Бижан Зангане, который ранее настаивал на переносе заседаний на 10-12 июля.

ОПЕК+ планирует определить дальнейшую судьбу сделки по сокращению добычи, включая возможность ее продления на второе полугодие 2019 года. Соглашение на первое полугодие предусматривает сокращение добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

"Волатильность цен на нефть, скорее всего, сохранится, но предстоящая встреча ОПЕК должна обеспечить рынкам определенную поддержку", — сказал агентству Рейтер управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес (Stephen Innes).