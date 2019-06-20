МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром в четверг резко ускорили темпы роста — с 1,5% до 3% на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и снижения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.50 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,02% — до 63,7 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,08%, до 55,62 доллара за баррель. Ранее утром цены на нефть повышались на 1,5-1,8%.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) в четверг утром заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана после того, как тот нарушил воздушное пространство Ирана. При этом Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было.

Рынок продолжает отыгрывать и опубликованные в среду данные американского минэнерго, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 3,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 1 миллион баррелей.