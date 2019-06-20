МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром уверенно растет к доллару и слегка снижается к евро после решений и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике, следует из данных Московской биржи.

Американский регулятор в среду сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможности ее понижения уже в июле. Это толкнуло доллар вниз на форексе, что проявилось и на внутреннем рынке РФ — с утра американская валюта обновила минимум с августа прошлого года (63,51 рубля).

На 10.06 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки — до 63,55 рубля, курс евро повышался на 4 копейки — до 71,62 рубля.

Стоимость нефти утром повышается на 2,8% — до 63,57 доллара за баррель по марке Brent.