МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается по индексам в начале дня в рамках общемировой тенденции на ожиданиях инвесторами снижения базовой процентной ставки ФРС США уже в июле.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск растет на 0,4%, до 2771 пункта, индекс РТС — на 1% — до 1375 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Федрезерв США днем ранее сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможности ее понижения уже в июле.

Стоимость нефти утром в плюсе на 2,8%, до 63,57 доллара за баррель по марке Brent.