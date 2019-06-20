МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг ростом на фоне заявлений ФРС США о готовности понизить базовую ставку в случае необходимости, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,38% — до 2987,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 1556,60 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,23%, до 28550,43 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 21462,86 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,31%, до 2131,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59%, до 6687,4 пункта.

Мировые инвесторы в четверг отыгрывают итоги двухдневного заседания ФРС США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5%. В то же время глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на следующем заседании совета управляющих регулятора в июле. При этом еще в марте регулятор не прогнозировал изменения ставки в текущем году.

Аналитики National Australia Bank, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что изменение позиции ФРС усилило надежды рынков на то, что "новый раунд смягчения монетарной политики не за горами".

Дополнительным позитивным фактором для рынков Китая стали надежды на скорое улаживание длительного торгового конфликта между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп подтвердил в четверг, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 28-29 июня на саммите G20. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в свою очередь, что представители КНР и США встретятся и проведут предварительные переговоры по торговле в японской Осаке на полях саммита "большой двадцатки".

Участники торгов также обратили внимание на решения по монетарной политике Банка Японии. Регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. При этом регулятор отметил замедление темпов роста зарубежных экономик, что является риском для экономики Японии.