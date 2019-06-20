МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс доллара второй день подряд снижается по отношению к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном снижении базовой ставки в июле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск четверга курс евро к доллару рос до 1,1304 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1224 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 107,82 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,48%, до 96,65 пункта.

ФРС США в среду ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Однако особенное внимание инвесторов привлекло заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на следующем заседании совета управляющих регулятора в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Хотя рынок был готов ко многому из того, что озвучил Федрезерв, падение курса доллара все равно довольно сильное. Главный вопрос теперь состоит не в том, снизит ли ФРС ставку в июле, а в том, насколько снизит — на 25 или 50 базисных пунктов", — сказал агентству Рейтер главный экономист по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).