МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем обновляет максимумы против доллара и близок к максимуму текущего года против евро после решений и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП).

Рынок нефти закрепляется выше уровня 63 доллара за баррель сорта Brent, что оказывает поддержку рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.21 мск снижался на 55 копеек до 63,24 рубля, курс евро — на 9 копеек до 71,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар опускался до 63,2 рубля (минимум с августа 2018 года), евро – до 71,42 рубля (минимум с апреля 2019 года).

РУБЛЬ НА МАКСИМУМЕ БЛАГОДАРЯ ФРС

Рубль в четверг днем уверенно рос против доллара и в меньшей степени – к евро, обновляя годовые максимумы против валюты США и находясь близко к максимуму текущего года против европейской валюты. Укрепление евро на форексе в район 1,13 доллара отражается в меньшем его снижении против рубля.

Участники рынка отыгрывают решения и комментарии ФРС США по ДКП. Американский финансовый регулятор сохранил учётную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых, а его глава Джером Пауэлл дал сигнал о ее возможном снижении уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Рынок нефти на этом фоне растет и закрепляется выше уровня 63 доллара за баррель – на максимуме за 10 дней. Кроме смягчения ДКП игроки рынка нефти обращают внимание на данные минэнерго США о снижении на прошлой неделе запасов сырья в стране и на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Так, корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в четверг, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,1-0,8%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Комбинация факторов, сложившаяся сейчас, является уникальной для последних месяцев: крепкий рубль, мало реагирующий на колебания цен на нефть, ожидания скорого смягчения политики ФРС, крепнущая уверенность в дальнейшем понижении ставок ЦБ, отсутствие геополитического негатива, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В подобных условиях российский госдолг и валюта, безусловно, продолжат пользоваться спросом и в очередной раз обновят сегодня самые крепкие уровни с начала 2019 года", — добавил он.

Поддержку рублю, кроме действий ФРС, оказывают цены на нефть, которые демонстрируют положительную динамику, и это создает в краткосрочной перспективе благоприятные условия для укрепления позиций российской валютой, считает Иван Нечаев из НПФ "Согласие". В четверг курс доллара останется в диапазоне 63-64 рубля, оценил он.

В текущих условиях при довольно высоких ставках денежного рынка держать короткие позиции по рублю становится очень невыгодно, что может добавлять потоков на продажу валюты, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Сегодня курс может предпринять попытку достичь уровня 63 рубля за доллар на фоне закрытия длинных позиций stop-loss по доллару, продажи валюты под налоги и дивиденды и притока нерезидентов на российский рынок", — сказал он.