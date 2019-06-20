МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Рубль обновляет максимумы текущего года против доллара и евро на фоне роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск снижался на 66 копеек — до 63,13 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 71,4 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом доллар уже опускался до 63,12 рубля (минимум с августа 2018 года), евро – до 71,375 рубля (минимум с апреля 2018 года).

Федрезерв США в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможности ее понижения уже в июле. Это повысило спрос на рисковые активы.

В частности, стоимость нефти сегодня растет на 2,8%, до 63,56 доллара за баррель по марке Brent.