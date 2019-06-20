МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг настолько уверенно растут после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном снижения базовой ставки в июле, а также на внутренних статданных рынка труда, что это даже отметил президент США Дональд Трамп.

По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,91%, до 26743 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 7755 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,91%, до 2953 пунктов.

"Индекс S&P открылся на рекордно высоком уровне!" — написал в Twitter Трамп.

ФРС США в среду ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил, что ставка может быть понижена уже на следующем заседании совета управляющих регулятора в июле.

Участники торгов также обратили внимание на макростатистику. Так, по данным министерства труда страны, вышедшим ранее в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 6 тысяч, до 216 тысяч. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя — до 220 тысяч.