МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили рост, а марка WTI в ходе торгов подорожала более чем на 6% на фоне усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена августовских фьючерсов на WTI поднимается на 5,84%, до 57,12 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов этот рост превышал 6%, а цена достигала 57,27 доллара. Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 4,34%, до 64,5 доллара за баррель.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) в четверг утром заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана после того, как тот нарушил воздушное пространство страны. При этом Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было.

"Рынок какое-то время сильно недооценивал текущую напряженность на Ближнем Востоке, но теперь этот усиливающийся конфликт между Ираном и США, а также Ираном и Саудовской Аравией переместился в центр внимания", — приводит газета The Wall Street Journal слова стратега по сырьевым товарам ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Продолжают поддерживать котировки и вчерашние данные о снижении запасов нефти в США. Как сообщило минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах за минувшую неделю сократились на 3,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали уменьшения запасов лишь на 1 миллион.