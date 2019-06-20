МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне нефти, дорожающей выше 64 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.

Общий рост спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках сохраняется после "мягких" решений и комментариев ФРС США. Доллар тестирует уровень поддержки в 63 рубля, евро — в 71 рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.41 мск снижался на 83 копейки, до 62,96 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 71,01 рубля, следует из данных биржи. Доллар уже опускался в четверг до минимума с августа 2018 года (62,93 рубля), евро – до минимума с апреля прошлого года (70,99 рубля).

Стоимость нефти при этом растет на 3,9%, до 64,23 доллара за баррель по марке Brent, обновляя максимумы июня.

Общий спрос на рисковые активы на мировых площадках активизировался после того как Федрезерв США в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможности ее понижения уже в июле.