МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на фоне позитива на глобальном рынке, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,76% — до 2780,2 пункта, индекс РТС — на 2,21%, до 1391,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.10 мск снижался на 85 копеек — до 62,94 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 71,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent взлетел на 3,62% — до 64,06 доллара за баррель.

Европейские индексы выросли на 0,27-0,38%, основные индексы бирж США поднимаются на 0,46-0,56%.

В ходе торгов индекс Мосбиржи смог обновить исторический максимум, поднявшись до 2788,19 пункта, индекс РТС обновил максимум года и поднимался до 1391,72 пункта.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум, поднявшись до 2531,6 рубля (предыдущий — 2519 рублей — был в марте 2018 года). К закрытию торгов акции "Яндекса" замедлили рост до 0,91% (2492,8 рубля).

Также в лидерах роста – акции "Аптечной сети 36,6" (4,51%), ФСК "ЕЭС" (4,91%), "Новатэка" (2,7%), "Роснефти" (2,57%), префы "Транснефти" (2,56%), акции "Русала" (2,53%), акции Polymetal (2,4%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,27%), префы "Мечела" (2,62%) и депозитарные расписки En+ (2,13%).

"Котировки Qiwi (+1,12%) поддержала новость о том, что в электронный кошелек был добавлен QR-код, с помощью которого можно разделить платеж между несколькими пользователями, например в кафе. Это нововведение сигнализирует об экспансии финансовых технологий не только в банковской системе, но и в сегменте электронных кошельков", — комментирует Александра Овчинникова из ИК "Фридом Финанс".

Акции "Норникеля" днем падали на 5,1% на фоне дивидендной отсечки, к закрытию торгов снизились на 4,33%.

Среди лидеров снижения — акции ММК (-2,85%), "Распадской" (-1,89%), ТМК (-1,4%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,25%) и акции ОВК (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра на фоне традиционно слабеющей торговой активности в конце недели на отечественных фондовых площадках наиболее вероятна боковая динамика, считает Овчинникова из ИК "Фридом Финанс".

Рублевый индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2750-2790 пунктов, долларовый РТС останется в коридоре 1350-1390 пунктов, полагает она.

"На графике индекса Мосбиржи сохраняется позитивная техническая картина. При этом растут риски коррекции, которые связаны с желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако для волны фиксации прибыли может понадобиться ухудшение ситуации на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах из поддержек выделим уровни 2730, 2640 и 2590 пунктов, а также тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов", — комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".