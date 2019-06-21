МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции после резкого скачка ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54%, до 64,1 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель обновлял максимум с 31 мая в 65 долларов за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,6%, до 56,73 доллара за баррель. В четверг рост данной марки нефти превышал 6%.

Снижение стоимости нефти в пятницу связано с фиксацией прибыли инвесторами после того, как в предыдущий день торгов был отмечен ее ощутимый рост. Причиной для столь сильного роста стала усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке. Данный фактор, несмотря на коррекцию, продолжает в пятницу поддерживать стоимость "черного золота".

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Трейдеры опасаются, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками нефти из региона. "Риск перебоев с поставками вкупе с ослаблением доллара привел к росту цен на нефть", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza). Он добавил, что ослабление доллара вызвано сигналами ФРС о возможном скором снижении базовой ставки.