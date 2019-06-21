МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций после взлета в четверг коррекционно снижается в начале торгов пятницы на фоне сильного рубля и дешевеющей нефти.

Сильнее всего падают бумаги "Башнефти" и ВТБ на фоне дивидендной отсечки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск пятницы в минусе на 0,35% — до 2770,52 пункта, индекс РТС — на 0,68%, до 1381,8 пункта.

Привилегированные акции "Башнефти" дешевеют на 6,87%, обыкновенные акции – на 6,45% (уже падали на 8,3% и 7% соответственно). Акции ВТБ снижаются на 1,73%.