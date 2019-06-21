МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут второй день подряд в надежде на смягчение монетарной политики ЕЦБ и ФРС США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,27% — до 7444,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5559,34 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 12387,47 пункта.

Глава американского регулятора Джером Пауэлл в среду не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена уже на следующем заседании в июле. Глава ЕЦБ Марио Драги днем ранее заявил о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне.

"Вероятно, на рынках сохраняются позитивные настроения от мягких заявлений ЕЦБ и ФРС. Ралли, возможно, немного замедлило темпы, но тем не менее, индексы остаются в зеленой зоне", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).

Участники торгов также отыгрывают сильную статистику по еврозоне. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до максимума за семь месяцев в 52,1 пункта с 51,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель сохранится на уровне майской отметки.