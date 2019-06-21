МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу в рамках коррекции после того, как ранее в ходе торгов показатель обновил максимум с 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,05 доллара, или на 0,36%, до 1391,95 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов пятницы показатель достигал отметке 1414,95 доллара, что является максимумом с июля 2014 года. Цена июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,03%, до 14,99 доллара за унцию.

В пятницу инвесторы фиксируют прибыль на рынке золота, стоимость которого взлетела до максимума с 2014 года на фоне ряда факторов. В частности, ожидания снижения базовой ставки ФРС США в июле увели вниз курс доллара и поддержали цену драгметалла. Кроме того, эксперты отмечают рост спроса на золото в качестве более надежного актива в связи с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. В частности, как сказал телеканалу CNBC аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс (David Lennox), усиление геополитической неопределенности подтолкнуло рост цен на золото.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.