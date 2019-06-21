МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уверенно повышаются и обновляют максимумы с конца мая после слабой утренней коррекции — инвесторов беспокоит усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.51 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,6% — до 65,48 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,93% — до 57,6 доллара за баррель. Оба показателя являются максимальными с конца мая.

"Цены на нефть растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран сбил беспилотник США, который находился, по утверждениям Штатов, в международном воздушном пространстве", — отмечает аналитик Jefferies Джейсон Гаммел (Jason Gammel), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Еще одним фактором, который поддерживает стоимость нефти, является перспектива возобновления американско-китайских торговых переговоров. Президент США Дональд Трамп на текущей неделе сообщил, что проведет переговоры 28-29 июня с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. "Торговая обеспокоенность снизилась, подтолкнув вверх мировые цены на нефть на фоне надежд на то, что продолжительная торговая война не будет оказывать давление на рост мировой экономики", — прокомментировал старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).