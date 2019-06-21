МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фиксации прибыли игроками, в лидерах — бумаги "Башнефти" и ВТБ, падающие на фоне дивидендной отсечки, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.09 мск снижался на 0,38% — до 2769,5 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1383,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек — до 63,08 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 71,28 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,85% — до 65,64 доллара за баррель.

"Если говорить о сегодняшнем снижении основных индексов, то оно укладывается в рамки коррекции, вызванной желанием игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. Также негативное влияние на ситуацию в индексе оказывает динамика акций ВТБ, которые сегодня торгуются без дивиденда", — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции ОГК-2 (1,87%), "Полюса" (1,78%), депозитарные расписки "Русагро" (1,76%), акции "Аэрофлота" (1,27%), депозитарные расписки X5 (1,15%) и акции Polymetal (1,07%).

Сильнее всего падают бумаги "Башнефти" и ВТБ на фоне дивидендной отсечки. Привилегированные акции "Башнефти" дешевеют на 7,01%, обыкновенные акции – на 5,5% (уже падали на 8,3% и 7% соответственно). Акции ВТБ снижаются на 1,55%.

Также среди лидеров снижения — акции ФСК "ЕЭС" (-2,45%), "Распадской" (-2,07%), префы "Ростелекома" (-1,62%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,25%), акции ММК (-1,21%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,16%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Иван Нечаев пока не ожидает существенной коррекции на отечественном рынке ввиду наличия таких факторов поддержки, как ожидания снижения ставок в США, прорывов или хотя бы позитива в отношениях США и Китая от саммита G20, который состоится в конце июня. Также фактором поддержки для рынков может выступать близящееся завершение первого полугодия, добавляет он.

Таким образом, в отсутствии форс-мажоров, индекс Мосбиржи до конца июня может продолжить демонстрировать положительную динамику и протестировать отметку 2800 пунктов, полагает эксперт.

"Внешний фон умеренно позитивен для нашего рынка. Так, после снижения утром нефть к середине дня отыграла потери и вышла в "плюс". В Европе основные индексы демонстрируют рост в пределах 0,5%. Вполне возможно, что, при сохранении позитивных настроений на внешних площадках в течение сегодняшнего дня, покупки могут вернуться в наши бумаги, и это позволит рынку отыграть утренние потери", — считает Зварич из Промсвязьбанка.

"Рынки на максимумах, и в июле вполне может последовать коррекция", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев.