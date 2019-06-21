МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают находиться в "зелёной зоне" на фоне усиления напряженности в отношениях США и Ирана после с инцидента с американским беспилотником, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03%, до 65,1 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,72%, до 57,48 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать ситуацию на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

"Большая часть нефти, добываемой в мире, поступает из очень проблемных регионов, и иногда мы получаем напоминания об этом", — отметил в интервью агентству Рейтер аналитик Tradition Energy Джин Макджиллиан (Gene McGillian), комментируя ситуацию вокруг Ирана.

Еще одним фактором, поддерживающим цены на нефть, стали ожидания урегулирования торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Трейдеры надеются, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин придут к согласию на предстоящих переговорах 28-29 июня на саммите G20.