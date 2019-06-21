МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижается в рамках коррекции после обновления накануне многомесячных максимумов против доллара и евро.

Рост санкционных рисков поддержал коррекционный фон для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.11 мск повышается на 17 копеек, до 63,06 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 71,67 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом днём коррекция рубля была сильнее, и он дешевел на 0,9 и 1,08 рубля соответственно после сообщения о том, что законодатели США предлагают ввести санкции на суверенный долг РФ.

РУБЛЬ ВСЁ ЕЩЁ НА ЛОКАЛЬНЫХ МАКСИМУМАХ БЛАГОДАРЯ ФРС США

Участники рынка корректировали в конце рабочей недели обновление российской валютой накануне многомесячных максимумов против основных резервных валют. Это происходило в рамках глобального всплеска оптимизма на финансовых рынках на ожиданиях смягчения монетарной политики основных регуляторов, в том числе в июле — со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сегодня же негативный фон для рубля также поддерживается сообщениями агентства Блумберг о том, что группа законодателей-демократов США призвала наказать РФ за вмешательство в выборы, в частности, введя санкции на суверенный долг. Санкции предлагаются также против российских банков и СПГ-проектов с участием страны.

Цена нефти Brent при этом продолжила расти выше уровня 65 долларов за баррель на фоне эскалации политической напряженности на Ближнем Востоке.

Это произошло после того, как Иран сбил американский беспилотник, а президент США Дональд Трамп дал понять, что Штаты намерены дать военный ответ на это.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,3-1%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ключевым событием предстоящей недели станет саммит G20, в ходе которого для рынков важными будут сразу несколько тем, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. В частности, это встреча китайского и американского лидеров, а также обсуждение соглашения ОПЕК+, окончательное решение относительно которого будет сделано на встрече 1-2 июля, говорит он.

"Стоит отметить, что если в итоге договоренностей по торговой сделке достигнуто не будет, то все рисковые активы и в частности рубль могут испытать существенное давление. В целом, постепенное ослабление российской валюты в ближайшее время несколько более вероятно. Первой целью для доллара в этом плане может стать диапазон 64-64,5 рубля, для евро 72-72,5 рубля", — добавил он.

Если же если ожидания рынков подтвердятся, и США с Китаем удастся достичь согласия об условиях торгового соглашения, мировые рынки могут испытать очередной виток роста, считает Андрей Люшин из Локо-банка. В этом случае курс может пробить вниз уровень 62 рубля за доллар и 70 рублей за евро, оценил он.