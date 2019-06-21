МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили пятницу в отрицательной зоне на фоне роста геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13%, до 26719,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 8031,71 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,13%, до 2950,46 пункта.

В четверг S&P 500 закрылся на рекордном уровне на фоне перспектив снижения базовой процентной ставки в США в июле.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что планировал удары по Ирану, но в последний момент отменил их.

Инвесторы также ждут новостей по Китаю на следующей неделе: Трамп сообщил, что проведет 28-29 июня переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. До этого он заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнут прогресс в переговорах.

"Очевидно, оптимизм про поводу достижения президентами США и Китая договоренностей о возобновлении торговых переговоров на встрече на следующей неделе подбавил топлива "рисковому" ралли", — приводит агентство MarketWatch слова инвестиционного аналитика XM.com Мариоса Хаджикириакоса.

Между тем, в последний час торгов индексы все-таки не удержались на позитивной территории и перешли в "красную" зону.