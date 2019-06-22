МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Половина российских семей в настоящее время имеет кредиты, при этом лишь чуть больше 10% отдают на погашение задолженности более половины своего ежемесячного дохода, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами. Касаясь вопроса возможного риска, то лишь чуть более 10% из них имеют доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода", — сказал он.

По словам Мехтиева, именно этот сегмент заемщиков имеет наибольшие шансы "выйти на просрочку". При этом средний просроченный долг в России варьируется в пределах 70-80 тысяч рублей.

Президент НАПКА также напомнил, что порядка 47% должников объясняют невозможность платить по долгам финансовыми трудностями, еще 30% неплательщиков — падением уровня доходов, а 20% должников жалуются на слишком высокую долговую нагрузку.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что ЦБ должен обратить внимание на риски при кредитовании населения, поскольку здесь не надо доводить до "пузырей". При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что "пузыря" в этой сфере нет, соответственно, нет и рисков для финансовой стабильности в РФ, хотя регулятор и принимает превентивные меры для охлаждения рынка. В то же время регулятор со ссылкой на данные опроса банков признавал, что расширение потребкредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения.