МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут третью торговую сессию подряд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 64,71 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 57,82 доллара за баррель.

Ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость "черного золота", остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в минувший четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник США введут новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.

Аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать цены на нефть в начале недели, "поскольку рынки будут ждать реакции Ирана на угрозу дополнительных санкций".