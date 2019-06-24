МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ открыл первые торги недели умеренным ростом на фоне дорожающей нефти. Этот фактор перевешивает геополитические риски, связанные с напряженностью между США и Ираном и с американо-китайскими торговыми противоречиями, говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,1% — до 2764 пунктов, индекс РТС — на 0,6%, до 1383 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,7% — до 64,91 доллара за баррель марки Brent.