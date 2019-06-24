МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают находиться в "зелёной зоне", а американская марка WTI усилила рост по сравнению с утром на фоне ожиданий новых санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до 64,49 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,8%, до 57,9 доллара за баррель.

США позднее в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Кроме того, инвесторы ждут определения дальнейшей судьбы договорённостей ОПЕК+, ограничивающих сокращение её добычи, в том числе возможность их пролонгации на второе полугодие. Встречи участников альянса пройдут 1-2 июля в Вене. "Рынок ожидает продления соглашения, и любое несоответствие этим ожиданиям может привести к снижению цен на нефть", — считают аналитики американского инвестиционного банка Jefferies, мнение которых приводит агентство Рейтер.