МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник днем повышается по основным индексам, продолжая по инерции отыгрывать рост спроса на рисковые активы, говорят трейдеры.

Дорогая нефть и крепнущий рубль оказывают поддержку стоимости российских активов, также отмечают эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи к 15.49 повышается на 0,35%, до 2770,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92%, до 1387,69 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в понедельник растёт, продолжая отыгрывать сохраняющийся спрос на рисковые активы.

Мировые рынки поддерживаются на текущих уровнях благодаря "голубиной риторике" многих центральных банков мира: США, Европы, Японии, Великобритании, а также ожиданиям прогресса в торговых переговорах между США и Китаем на саммите G20 в конце текущей недели, говорит Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

Рынок нефти также держится на высоком уровне – выше 64 долларов за баррель марки Brent, что позитивно для стоимости российских активов.

Нефть поддерживается международной политикой. Позднее в понедельник Вашингтон планирует объявить о введении нового пакета санкций в отношении Тегерана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

В лидерах роста цены сегодня — бумаги "Ленты" (+2,6%), "Интер РАО" (+2,4%), "Распадской" (+2,3%), Polymetal (+2,2%). Дешевеют акции НМТП (-3,6%), торгующиеся сегодня без дивидендов. Также теряют бумаги "Новатэка" (-1,4%), "Мечела" (-2,1%), "Магнита" (-1,1%), НЛМК (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в целом в боковом тренде в диапазоне 2750-2780 пунктов ввиду отсутствия значимых факторов для роста: все положительные новости уже отыграны рынком, считает Ребенок.

"При этом индекс РТС сегодня будет показывать более положительную динамику в связи с укреплением рубля на фоне пика налоговых выплат. Важно отметить, что существуют триггеры как для коррекции на рынке (резкое сокращение притока иностранного капитала), так и для дальнейшего роста (установление новых максимумов)", — добавил он.

Российские фондовые индексы остаются в небольшом плюсе, держась на небольшом расстоянии от годовых максимумов, замечает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал", соглашаясь с неоднозначностью дальнейшей картины рынка: "Инвесторы ждут новых сигналов – в краткосрочной перспективе рынок готов как двинуться чуть выше, так и скорректироваться ниже в случае ухудшения внешнего фона".