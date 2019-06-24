События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 июня
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|10:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель)
|1,4%
|0,2%
|15:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель)
|2,7%
|2,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июнь)
|134,1
|132
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (май)
|-6,9%
|2,2%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (май)
|673 тыс
|686 тыс
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|20:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,812 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2019)
|12,8053 — див-д 2017
|2,6877 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МОЭСК — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019)
|0,03163 — див-д 2017
|0,059 — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Северо-Запада — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0,003985 — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019)
|0,040247 — див-д 2017
|0,040746 — див-д 2018
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019)
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190624/830100528.html