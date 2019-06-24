МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник поднимаются, трейдеры ожидают переговоров между лидерами Штатов и Китая, поддерживают торги ожидания снижения ключевой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.22 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,25% — до 26785,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 8032,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 2953,32 пункта.

Лидеры КНР и США, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, проведут на полях G20 в Осаке двустороннюю встречу, главной темой которой станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. Саммит пройдет в конце текущей недели, 28-29 июня. При этом Трамп говорил о том, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнуто прогресса в переговорах.

"Любые большие надежды перед встречей G20 могут обернуться разочарованием. В конце концов неопределенность сохранится, и центробанки могут оказаться ближе к тому, чтобы применить план для чрезвычайных обстоятельств",- приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега ING в Амстердаме Бенджамина Шредера (Benjamin Schroeder).

Поддерживает торги и ожидание того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может уже на следующем заседании понизить ключевую ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%. Согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, все аналитики ожидают снижения ставки на заседании в июле, при этом почти две трети экспертов прогнозируют уменьшение показателя до 2-2,25%, одна треть — до 1,75-2%.