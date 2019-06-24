МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник опускаются, сдерживают цены опасения за рост нефтяного спроса на фоне ожиданий по Ирану и США, а также переговоров между Штатами и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,61%, до 64,06 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 57,38 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок обращает свое внимание на предстоящие встречи G20 и ограниченную вероятность сделки (между КНР и США в сфере торговли – ред.), и, вместе с этим, возвращаются опасения по поводу замедления роста спроса. В целом, однако, рынок смотрит вверх, а не вниз на фоне ожидания продления сделки ОПЕК+ о снижения добычи, удешевления доллара и напряженности на Ближнем Востоке", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

Рынки продолжают ожидать встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торгового соглашения, которого стороны пытаются достичь. Вместе с этим инвесторы ожидают новостей по сделке ОПЕК+ о снижении добычи нефти, а именно — будет ли она продлена до конца года.

США также позднее в понедельник планируют объявить о введении нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.