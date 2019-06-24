МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"В основе рискового сценария лежит существенное снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением. Оно может сопровождаться усилением волатильности на мировых финансовых рынках, значимым снижением глобальной склонности к риску, а также снижением мировых цен на нефть до уровня 20 долларов США за баррель (в наиболее острой фазе кризиса) за счет меньшего спроса на энергоносители в мире", — говорится в докладе.

В дальнейшем, как отмечается в тексте, цены на нефть по этому сценарию должны закрепиться на уровне 35 долларов за баррель из-за ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительного роста добычи вне ОПЕК.

Банк России в июне повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals до 65 долларов за баррель с прежних 60 долларов в 2019 году и с 55 до 60 долларов в 2020 году, оставив оценку на уровне 55 долларов за баррель в 2021 году неизменной. Оптимистичный прогноз регулятора по ценам на нефть марки Urals в 2019 году остался на уровне 70 долларов за баррель, прогноз цен на нефть в 2020-2021 годах был сохранен на уровне 75 долларов.