МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в понедельник вечером продолжает находиться в "красной зоне" в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в конце недели, а также на перспективах снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1394 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1366 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 107,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16% до 96,07 пункта.

Ранее лидеры США и Китая в ходе телефонного разговора договорились провести встречу на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торгового соглашения, которого стороны пытаются достичь уже почти год. При этом Трамп говорил о том, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнуто прогресса в переговорах.

Влияние на курс доллара также оказывает обострение ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ожидают информацию о введении Штатами нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. Так, в пятницу президент Трамп заявил, что в понедельник Вашингтон введет новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.

"Встреча "Трамп — Си" на саммите G20 в предстоящие выходные и обострение напряженности в Персидском заливе в ситуации, когда США намерены ввести новые санкции в отношении экономики Ирана, держат инвесторов во взвинченном состоянии", — приводит агентство Рейтер слова главы международного отдела по валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке Марка Чендлера (Marc Chandler).

Кроме того, согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, 100% инвесторов ожидают снижения базовой процентной ставки ФРС на заседании в конце июля, из них 61,5% прогнозируют снижение ставки до уровня в 2-2,25%, а 38,5% — до 1,75-2%. Смягчение денежно-кредитной политики отрицательно воздействует на национальную валюту.