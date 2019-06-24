МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,36% — до 6,61 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" выросла на 0,88%, до 206,8 доллара, "Лукойла" — на 1,06%, до 83,9 доллара. Бумаги "Газпрома" увеличились в цене на 2,37% — до 7,2 доллара, "Газпром нефти" — на 0,32%, до 31,8 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 0,8% — до 22,76 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,06%, до 17,19 доллара, НЛМК — увеличилась на 0,53%, до 26,76 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,66% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 1,31%, до 15,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 0,22% — до 18,1 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,84% — до 14,38 доллара, "Ленты" — на 3,5%, до 3,25 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,11%, их цена составила 3 доллара.