МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник вырос по индексам на фоне сохранения спроса на рисковые активы, говорят трейдеры.

Крепнущий рубль почти компенсировал рост рублевого индекса Мосбиржи, но добавил динамики росту долларового индекса РТС.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,05% — до 2762,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88% до 1387,06 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

АППЕТИТ К РИСКУ ПОМОГ

Российский фондовый рынок в понедельник повысился, отыгрывая сохранение спроса на рисковые активы.

Ожидания смягчения центральными банками мира — США и Европы – денежно-кредитной политики поддерживали фондовые рынки. Этому же способствовали и надежды на прогресс в торговых переговорах между США и КНР на саммите G20 уже в конце текущей недели.

Рынок нефти в течение дневных торгов пытался удержаться на уровне и выше 64 долларов за баррель, что создавало дополнительную поддержку стоимости российских активов. Впрочем, к вечеру нефтяные котировки немного сползли в рамках коррекции, однако позитивный фон для российского рынка сохранился.

В лидерах роста цены сегодня оказались бумаги ЛСР (+2,6%), "Ленты" (+2,6%), "Интер РАО" (+2,6%), "Распадской" (+1,9%), Polymetal (+2,2%). Снизились акции НМТП (-3,2%), торговавшиеся уже сегодня без дивидендов. Также подешевели бумаги "Новатэка" (-2%), "Мечела" (-2,3%), "Лукойла" (-1,3%), НЛМК (-2,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В преддверии саммита G20 во вторник ожидается снижение волатильности и боковая динамика на российском рынке акций, говорит Ксения Шульгина из компании "Универ капитал".

"Наибольший интерес и надежды инвесторов связаны с возможным прогрессом в переговорах между США и Китаем. Развитие санкционной темы оказывает давление на российский рынок акций РФ, которое компенсируется высокими нефтяными котировками на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном. Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи — 2750 пунктов, по индексу РТС — 1360 пунктов, в случае их пробития следующими целями станут отметки 2710 и 1335 пунктов соответственно", — оценила она.

В поддержку российскому рынку выступают нефтяные цены, а также грядущие щедрые дивидендные выплаты российских компаний, считает Дмитрий Гелемурзин из компании Goldman Group.

"Ключевым событием, которое определит дальнейшую динамику российского рынка, является саммит G20 в Осаке, надежды инвесторов на оптимистичные результаты встреч лидеров США и КНР, США и России оказывают поддержку российскому рынку. Ожидаемый диапазон торгов завтрашнего дня составит 2760-2785 по индексу Мосбиржи", — добавил он.