МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись преимущественно в "красной" зоне на фоне слабой внутренней статистики Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,12%, до 7416,69 пункта, французский CAC 40 — уменьшился на 0,12%, до 5521,71 пункта, немецкий DAX — на 0,53%, до 12274,57 пункта.

Инвесторы обращают внимание на внутренние экономические показатели. В понедельник исследовательский институт IFO опубликовал статистические данные по Германии. Так, индекс делового климата в Германии в июне опустился до 97,4 пункта с показателя мая в 97,9 пункта, что стало минимумом с 2014 года.

Участники торгов также отыгрывают корпоративные новости, которые продолжают указывать на замедление роста мировой экономики. Производитель Mercedes-Benz Daimler в понедельник объявил о снижении прогноза по прибыли на 2019 год. Акции Daimler упали на 3,75%.

"Бесконечный набор так называемых действий с единовременным эффектом (снижение прогноза Daimler — ред.) поднимает вопросы, касающиеся технологических процессов, автоматизированных систем управления и, в конечном итоге, финансовой ответственности руководства", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста (Arndt Ellinghorst).

Кроме того, рынки находятся в ожидании встречи лидеров США и КНР на саммите G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торгового соглашения, которого стороны пытаются достичь уже почти год. "Данная встреча является значимым шагом к снижению напряженности, но при этом трейдеры могут остаться разочарованными", — цитирует агентство аналитика брокерской компании FXTM Хана Тан (Han Tan).