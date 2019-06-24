МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись преимущественно в минусе на фоне напряженности с Ираном, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,03% — до 26727,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,32%, составив 8005,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,17%, до 2945,35 пункта.

В понедельник стало известно, что США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана и готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в конце недели проведут на G20 в Осаке встречу, главной темой которой станут торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. При этом Трамп говорил, что готов ввести новые пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет прогресса.

"Отсутствие важных макроэкономических новостей сегодня привело к низкой волатильности. Рынки смогли немного нарастить прибыль, достигнутую на прошлой неделе, так что трейдеры с осторожным оптимизмом смотрят на саммит G20", — приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена.