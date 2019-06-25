МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс более надежной японской иены ощутимо растет во вторник утром по отношению к доллару после новостей о том, что президент США Дональд Трамп думает о выходе из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене снижался до 106,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,28 иены. Это минимальная отметка доллара в паре с иеной с начала января. Курс евро к доллару увеличивался до 1,141 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1396 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13% до 95,86 пункта.

В центре внимания инвесторов оказались сообщения в СМИ о том, что Трамп раздумывает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году. Трамп, якобы, заявил своим доверенным лицам, что этот договор несправедлив для США. По мнению президента, он односторонен, так как предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает японские вооруженные силы приходить на помощь США.

Кроме этого, инвесторы ждут встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торговых вопросов. С одной стороны трейдеры считают возобновление переговоров хорошим признаком, а с другой — не ждут достижения долгосрочного соглашения. Так, аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что текущие ожидания рынка сходятся в том, что два лидера "вряд ли согласятся на сделку".