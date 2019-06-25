МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рубль с утра слегка прибавляет к доллару и к евро в отсутствие сильных внешних сигналов. Пик налогового периода июня поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 5 копеек — до 62,55 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 71,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,4%, до 63,91 доллара за баррель по марке Brent.