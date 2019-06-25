МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ незначительно разнонаправленно меняется по индексам в начале дня на фоне дешевеющей нефти и растущего рубля. Риски эскалации напряженности между США и Ираном и неопределенность в вопросе американо-китайских торговых отношений не дают мировым фондовым рынкам расти, говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,1%, до 2760 пунктов, индекс РТС повышался на 0,3% — до 1391 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром в минусе на 0,4%, до 63,91 доллара за баррель по марке Brent.