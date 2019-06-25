МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается во вторник, продолжает сдерживать доллар ожидания снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в июле, а рост политических рисков вокруг отношений Штатов и Ирана поддерживает японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1385 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1396 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,06 иены со 107,28 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 96 пунктов.

Согласно данным CME Group по состоянию на вторник, все аналитики ожидают снижения ставки ФРС на заседании в июле, при этом чуть больше половины экспертов прогнозируют уменьшение показателя до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%, а остальные аналитики ожидают снижение показателя до 1,75-2%. Днем ранее сокращение ставки на 0,25 процентных пункта ожидали почти две трети экспертов. Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают выступление Джерома Пауэлла, главы Федрезерва.

В понедельник президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику ФРС и отметил необходимость снижения ставки, сравнив регулятор с "упрямым ребенком".

Иена при этом поддерживается ростом политических рисков на фоне конфликта США и Ирана. Американская сторона в понедельник ввела новые санкции в отношении Ирана, направленные в том числе против верховного лидера страны Али Хаменеи. США заявили, что готовят меры и против главы МИДа страны Мохаммада Джавада Зарифа. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави в ответ сообщил, что США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном.

Традиционно иена считается более надежным активом, спрос на который растет в случае роста внешнеполитических рисков.