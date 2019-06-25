МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Власти РФ приняли решение о повышении норматива продаж "Газпромом" своего газа на бирже с 17,5 миллиарда кубометров в год до 25,5 миллиарда, а также отмене паритета продаж с независимыми производителями; как рассчитывает Федеральная антимонопольная служба, соответствующие изменения заработают уже во втором полугодии 2019 года, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Сейчас принято решение о том, чтобы "Газпром" торговал не 17,5 миллиарда кубов, а 25,5 миллиарда кубов газа. Мы недавно проводили совещание и с "Газпромом" на эту тему. Они готовы обеспечивать эти объемы. Так, на совещаниях правительства было принято решение о том, чтобы отменить паритет. Сейчас мы эти вопросы должны закрепить в соответствующих актах правительства", — сказал Голомолзин.

При этом на вопрос о том, когда вступят в силу данные изменения, замглавы ФАС ответил: "Во втором полугодии, я думаю, что это уже заработает. Мы эти акты уже опубликовали и обсуждали с ведомством".

Ранее в июне начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин сообщал РИА Новости, что ведомства РФ согласовали увеличение "Газпромом" объемов продаж газа на бирже до 25 миллиардов кубометров.

Сейчас основным продавцом газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) является "Газпром". При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа. Также продажи "Газпрома" не должны были превышать объем продаж независимых производителей газа (так называемый паритет). Однако независимые производители все больше сокращают свои продажи. В этой связи ФАС объясняла, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер. При этом СПбМТСБ, а затем ФАС просили правительство поднять лимит для "Газпрома".