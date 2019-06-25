МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник снижается по основным индексам на фоне негативной динамики западных биржевых площадок, говорят трейдеры.

Дешевеющая нефть добавляет негатива в динамику стоимости российских активов, отмечают эксперты.

К 15.15 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,63%, до 2745,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,61%, до 1378,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ВСЛЕД ЗА ВСЕМИ

Российский фондовый рынок во вторник снижается, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых площадок. Причиной для этого стала напряженность в отношениях между США и Ираном и неопределенность в перспективах торговых переговорах США и Китая.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

Кроме того, сохраняется неопределенность по поводу встречи лидеров США и Китая на саммите G20 28-29 июня для обсуждения торговых вопросов.

Рынок нефти (минус 0,2%, чуть выше 64 долларов за баррель марки Brent) торгуется во вторник под давлением опасений по поводу снижения спроса на энергоресурсы в случае, если США и Китай не договорятся.

В лидерах снижения сегодня — бумаги "Россетей" (-2,6%), "Норникеля" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,2%), "Мечела" (-1,8%), "Алросы" (-1,5%).

С другой стороны, дорожают акции "Аэрофлота" (+1,2%), акционеры которого на годовом собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО.

Также растут в цене акции Polymetal (+2,2%), НЛМК (+0,8%), "Новатэка" (+0,6%), "Лукойла" (+0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Возросшие опасения того, что на предстоящем саммите G20 Китаю и США не удастся достичь торговых соглашений, могут стать поводом для фиксации прибыли по подорожавшим акциям, полагает Гельды Союнов из Альфа-банка.

Рублевый индекс Мосбиржи пробил вниз уровень поддержки 2760 пунктов, а долларовый индекс РТС удерживается чуть выше поддержки 1375 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В целом же на рынке РФ и на мировых площадках в ближайшие дни сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, считает она.