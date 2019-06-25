МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем во вторник перешёл к снижению против доллара и евро в рамках коррекции, отмечают трейдеры.

Снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках поддерживает ослабление российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.08 мск повышался на 17 копеек, до 62,77 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 71,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 62,4975 рубля – минимума с августа.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ НА СТРАХЕ

Рубль во вторник днем умеренно снижается к доллару и евро, отыгрывая снижение спроса на рисковые активы со стороны инвесторов на мировых торговых площадках.

Причиной для этого стала эскалация напряженности в отношениях между США и Ираном и сохраняющаяся неопределенность в перспективах торговых переговорах США и Китая.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

Кроме того, сохраняется неопределенность по поводу встречи лидеров США и Китая на саммите G20 28-29 июня для обсуждения торговых вопросов.

Рынок нефти (минус 0,2%, чуть выше 64 долларов за баррель марки Brent) торгуется во вторник под давлением опасений по поводу снижения спроса на энергоресурсы в случае, если США и Китай не договорятся.

В то же время пик налогового периода, приходящийся на вторник, и ожидания инвесторами завтрашнего аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ оказывают определенную поддержку российской валюте в виде спроса на рублевую ликвидность. Высокий спрос на рублевые долговые инструменты в рамках операций carry trade сохраняется.

В итоге доллар и евро днем повышаются против рубля на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется немного выше отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта сохранит устойчивость, в том числе благодаря разгару налогового периода в России, считает Анна Полиенко из банка "Санкт-Петербург".

"Сегодня компании уплачивают основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ). По нашим оценкам, платежи составят внушительные 1,08 триллиона рулей, что оказывает локальную поддержку рублю", — добавила она.

Основную поддержку рублю оказывает налоговая неделя, а также продолжающиеся продажи валюты со стороны экспортеров – для выплаты в бюджет, добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.

"Ключевые выплаты предстоят сегодня, поэтому поступательное укрепление рубля в предстоящие дни будет более сдержанным. Мы полагаем, рубль будет крайне неустойчив на текущем уровне и ожидаем возвращение курса к отметке 63 рубля за доллар к концу недели", — добавил он.

Укрепившееся выше 1,4 тысячи долларов за тройскую унцию золото сулит существенную повышающую переоценку золотовалютным резервам ЦБ, которая, возможно, приведёт к повышению суверенных рейтингов РФ и уж точно – к дальнейшему росту спроса на российские ОФЗ и еврооблигации, что, в свою очередь, приведёт к новому витку спроса на рубли, рассуждает Владимир Рожанковский, из компании "Международный финансовый центр".

"Помешать этому могут только жёсткие санкции в отношении российских банков со стороны госдепа и минфина США. Но и здесь надо обладать "пространственным воображением" и понимать, что ни один новый комплексный законопроект по России пока не проходил слушание в конгрессе США, а осенью, уж точно, он будет чрезвычайно занят принятием бюджета на следующий финансовый год и повышением потолка госдолга", — добавил он.