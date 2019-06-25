События в сфере макроэкономики и бизнес 26 июня
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль)
|10,1
|10
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|43 тыс
|43,2 тыс
|12:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|12:15
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,373 млн
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|15:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0%
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|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
|-2,1%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (май)
|-70,92 млрд долл
|-71,8 млрд долл
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,106 млн барр
|-2,891 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,642 млн барр
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|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 6м2019
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|АК АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 02.06.2019)
|5,24 — див-д 2017
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|М.Видео — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0 — див-д 2018
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|RUB
|ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 02.06.2019)
|0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017
|0,016042926012 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|ТГК-1 — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 10.06.2019)
|0,000489802 — див-д 2017
|0,000644605 — див-д 2018
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|RUB
|ГАЗ — СД (вопросы подготовки к ГОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190625/830103440.html