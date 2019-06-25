МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль) 10,1 10
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 43 тыс 43,2 тыс
12:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
12:15 GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,373 млн

 

 
15:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0%

 

 
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) 0% 0%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май) -2,1% -0,1%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (май) -70,92 млрд долл -71,8 млрд долл
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,106 млн барр -2,891 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,642 млн барр

 

 
18:30 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 6м2019 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB АК АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 02.06.2019) 5,24 — див-д 2017 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB М.Видео — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019) 0 — див-д 2017 0 — див-д 2018

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 02.06.2019) 0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017 0,016042926012 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ТГК-1 — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 10.06.2019) 0,000489802 — див-д 2017 0,000644605 — див-д 2018

 

 

 RUB ГАЗ — СД (вопросы подготовки к ГОСА)

 

 

 

 