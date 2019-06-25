ТБИЛИСИ, 25 июн — ПРАЙМ. Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума в 2,833 лари за доллар на фоне введенного Россией туристического эмбарго.

Национальный банк Грузии установил официальный курс национальной валюты на 26 июня в размере 2,833 лари за доллар, что на 1,4% выше курса на 25 июня (2,7945 лари). Показатель растет уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена валюты доллар и вовсе можно купить только за 2,84-2,87 лари.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Сотрудники пунктов обмены предполагают, что падение курса грузинской валюты связано с решением российской стороны. При этом министр экономики Грузии Натия Турнава исключила связь с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.