МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник достигла максимума с 2014 года на фоне обострения внешнеполитических рисков после введения США новых санкций против Ирана, а также на ряде чисто экономических, фундаментальных и технических факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,85 доллара, или на 1,19%, до 1435,05 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг максимума с апреля 2014 года. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,04%, до 15,383 доллара за унцию.

Рост стоимости золота связан с целым рядом факторов, среди которых опасения за мировой экономический рост, торговые противоречия США и Китая, а также конфликт США и Ирана, цитирует газета Wall Street Journal мнение сырьевого аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke). "Если сложить всё вместе, то получится довольно благоприятная среда для золота. Также у нас есть и преодоление технических уровней в 1380 и 1400 долларов, и поэтому мы наблюдаем такое резкое ралли", — отметил эксперт.

Традиционно золото считается более надежным активом, поэтому усиление политических рисков приводит к росту спроса на металл, что приводит к его удорожанию. С начала месяца золото подорожало на 10%.

США в понедельник объявили о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что это пропорциональный ответ США на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. В ответ на последние введенные против страны меры в Тегеране заявили, что Вашингтон закрывает таким образом путь для дипломатии с Тегераном, а все утверждения американской администрации о готовности к переговорам с Ираном — это ложь.

Вместе с этим рынки ожидают встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая состоится на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы ожидают дальнейших действий со стороны стран в решении их торгового конфликта.