МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник снизился по индексам на фоне ухудшения конъюнктуры западных биржевых площадок, говорят трейдеры.

Попытки рынка нефти восстановиться в конце дня поддержали российский рынок акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи опустился на 0,31% — до 2753,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45% до 1380,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок во вторник преимущественно снижался, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых площадок на фоне роста геополитических рисков и опасений по поводу перспектив торговых переговоров США и Китая.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Кроме того, сохраняется неопределенность по поводу встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торговых вопросов.

Рынок нефти к вечеру вернулся к росту, что несколько поддержало стоимость российских акций перед закрытием торговой сессии.

В лидерах снижения цены сегодня оказались бумаги "Россетей" (-5,2%), "Норникеля" (-1,5%), "Интер РАО" (-4,5%), "Мечела" (-2%), "Распадской" (-1,4%). Выросли акции "Аэрофлота" (+1,1%), акционеры которого на годовом собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО.

Также подорожали акции Polymetal (+2,6%), НЛМК (+1,8%), "Фосагро" (+1,1%), "Лукойла" (+0,9%).

В секторе неликвидных бумаг продолжили расти акции "Аптечной сети 36,6" (+19%), которые в отсутствие значимых новостей растут на спекулятивной игре уже с 18 июня и подскочили за это время в цене в 2,3 раза.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате устойчивого роста, наблюдавшегося в последний месяц, индекс Мосбиржи периодически обновлял исторический максимум, а индекс РТС – пятилетний, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Это привело к локальной перекупленности рынка РФ, в том числе по отношению к большинству мировых фондовых площадок и нефтяным ценам; сегодня уже наблюдалась активная фиксация прибыли на в целом нейтральном внешнем фоне, отметил он.

"В преддверии стартующего в ближайшую пятницу саммита G20, на котором лидеры США и Китая попытаются восстановить двухсторонние переговоры по внешнеторговым проблемам, многие инвесторы предпочитают закрывать "длинные" позиции, опасаясь, что эти надежды не оправдаются. Индекс Мосбиржи в ближайшие дни может сформировать диапазон в границах 2715-2790 пунктов, индекс РТС может остаться в рамках коридора 1360-1392 пунктов. При пессимистическом сценарии индекс Мосбиржи опустится до 2650, РТС – до 1320 пунктов", — сказал Бабин.

Продолжающийся рост цены золота, игнорирующий ситуацию на валютном рынке, в совокупности с ростом биткоина может сигнализировать о продолжении подготовки инвесторов к шторму в мировой экономике, если в рамках саммита G20 не удастся выйти на обсуждение вопросов урегулирования торговых противостояний и гонки вооружений, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Всё чаще стали появляться мнения о том, что именно такой исход ожидает грядущий саммит. Однако завтрашний день обещает выправить динамику российского рынка и вернуть индекс Мосбиржи в зелёную зону, торги пройдут в диапазоне 2750-2780 пунктов", — оценил он.