МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером продолжал снижаться против доллара и евро в рамках коррекции, отмечают трейдеры.

Ослабление аппетита к риску на мировых торговых площадках поддерживает сползание российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.44 мск повышался на 33 копейки до 62,93 рубля, курс евро — на 28 копеек до 71,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 62,4975 рубля – минимума с августа прошлого года.

СПРОС НА РИСК ОСЛАБЕЛ

Рубль во вторник вечером усилил снижение к доллару и к евро, отыгрывая негативную динамику котировок на мировых торговых площадках.

Причиной для этого стало снижение аппетита к риску на мировых рынках. Рост стоимости золота и биткоина в последнее время сигнализирует об этом.

Негативный фон поддерживается эскалацией напряженности в отношениях между США и Ираном и сохраняющаяся неопределенность в перспективах торговых переговорах США и Китая.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Кроме того, сохраняется неопределенность по поводу встречи лидеров США и Китая на саммите G20 28-29 июня для обсуждения торговых вопросов.

Рынок нефти после дневного снижения к вечеру вышел в небольшой плюс. Однако этот фактор пока отошел на второй план в процессе курсообразования рубля, отмечают эксперты.

В то же время, пик налогового периода, приходящийся на вторник и ожидания инвесторами завтрашнего аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ, не смогли оказать поддержки российской валюте.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,4-0,6% каждый. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Постепенное ослабление российской валюты в ближайшие дни несколько более вероятно, чем продолжение растущей динамики, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Первой целью роста доллара в этом плане может стать диапазон 63,5-64 рубля, для евро – коридор 72-72,5 рубля, оценил он.

В рамках сегодняшней сессии американская валюта протестировала поддержку, расположенную на уровне 62,5 рубля, после чего началось ее восстановление, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар мог скорректироваться вверх после прохождения пика налоговых выплат. Фактор фиксации прибыли может в ближайшие дни превалировать, что поспособствует продолжению коррекционного роста американской валюты, однако в случае улучшения внешнего фона спрос на рубль может достаточно быстро восстановиться", — считает он.