МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись преимущественно снижением третью торговую сессию подряд на фоне напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,08%, до 7422,43 пункта, французский CAC 40 — уменьшился на 0,13%, до 5514,57 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 12228,44 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави в ответ сообщил, что США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном.

Эскалация международных рисков негативно сказывается на спросе на более рисковые активы, что приводит к снижению на фондовых рынках. Вместе с этим инвесторы продолжают ожидать встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Трейдеры будут ожидать развития в решении торговых противоречий между странами.

"Рынки не должны завышать свои ожидания от предстоящей встречи на саммите G20", — сказал агентству Рейтер старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen). Он также добавил, что "максимум, который может быть достигнут, это временное перемирие, как они (США и Китай — ред.) сделали в прошлый раз".

При этом технологический сектор вырос на 0,4% после того, как консалтинговая компания Capgemini приобрела менее крупного конкурента Altran. Акции Capgemini выросли на 8,4%, Altran — на 22,2%. "Мы считаем, что сделка имеет стратегический смысл, помогая Capgemini извлечь выгоду", — приводит агентство мнение аналитиков Credit Suisse.